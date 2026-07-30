Депутат Колунов: квитанции за ЖКУ можно будет получать через "Госуслуги"

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Россияне смогут получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через портал "Госуслуги" с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Квитанцию за ЖКУ с 1 сентября 2027 года можно будет получить через "Госуслуги". Чтобы получать платежки именно в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций", – цитирует депутата ТАСС.

При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Если человек не даст согласие на электронный формат или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная доставка, документы продолжат приходить на бумаге.

Размещать платежные документы в системе смогут УК, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие поставщики коммунальных услуг. Для этого им потребуется заключить договор с оператором системы. Порядок заключения таких договоров определит правительство, добавил Колунов.

Ранее в Общественной палате России предложили предоставить скидки неработающим пенсионерам на все услуги ЖКХ. По словам экспертов, льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуаций, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от оплаты.

Между тем в Минстрое опровергли распространяемую в интернете информацию о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды. В ведомстве отметили, что выдаваемые за нововведения нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25-го числа каждого месяца действуют уже более 10 лет.