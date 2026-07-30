Расписание поездов двух направлений МЖД и МЦД-2 изменится 2–3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Расписание ряда пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится 2 и 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Корректировки вызваны плановыми работами по замене стрелочного перевода на станции Столбовая. В частности, технологическое окно назначено с 19:50 2 августа до 05:50 3 августа. На время работ движение поездов на участке Гривно – Столбовая будет организовано по соседнему пути.

В пресс-службе уточнили, что корректировки затронут расписание некоторых составов: у части электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок, а ряд поездов проследует по укороченным маршрутам. Четыре электрички временно выведут из расписания.

Для сохранения транспортной доступности двум поездам продлили маршрут на участке Чехов – Серпухов, еще одному – на участке Щербинка – Львовская. Кроме того, назначены дополнительные составы: № 6909 Столбовая – Серпухов и № 6911 Царицыно – Серпухов.

Еще одни изменения ожидаются в графике пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 3 по 27 августа. Причиной станут ремонтные работы по модернизации инфраструктуры на участке Москва – Окуловка.

Корректировки будут проходить в четыре периода: 3–6, 10–12, 17–20 и 24–27 августа. Некоторые поезда на маршруте Москва – Клин и Тверь – Лихославль отменят полностью, другие отправятся по измененному расписанию.