Иностранец в парике и женской одежде напал на бывшую жену в Уфе

Фото: MAX/"Следком Башкирии"

Иностранец переоделся в женскую одежду и парик, после чего вооружился ножом и напал на бывшую супругу в Уфе. Об этом сообщило СУ СК РФ по Башкирии.

По данным следствия, 50-летний уроженец Словакии приехал в Россию в апреле 2026 года с намерением убить бывшую супругу. Чтобы женщина его не узнала, мужчина надел женский спортивный костюм, парик и маску и поджидал ее на улице.

Когда потерпевшая подошла к автомобилю, он несколько раз ударил ее ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщине удалось выжить благодаря сопротивлению и своевременной помощи врачей.

Следователи вместе с полицейскими изучили записи с камер наблюдения и восстановили маршрут нападавшего. После преступления он отправился в Москву, а затем в Калининград, где его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в подмосковном Пушкине задержали 47-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве мужа. Во время ссоры она нанесла 52-летнему супругу удар ножом в ключицу, от которого он скончался на месте. Следователи провели осмотр, изъяли орудие, допросили свидетелей и проверили показания обвиняемой на месте.