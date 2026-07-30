Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 11:17

Происшествия

Иностранец в парике и женской одежде напал на бывшую жену в Уфе

Фото: MAX/"Следком Башкирии"

Иностранец переоделся в женскую одежду и парик, после чего вооружился ножом и напал на бывшую супругу в Уфе. Об этом сообщило СУ СК РФ по Башкирии.

По данным следствия, 50-летний уроженец Словакии приехал в Россию в апреле 2026 года с намерением убить бывшую супругу. Чтобы женщина его не узнала, мужчина надел женский спортивный костюм, парик и маску и поджидал ее на улице.

Когда потерпевшая подошла к автомобилю, он несколько раз ударил ее ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщине удалось выжить благодаря сопротивлению и своевременной помощи врачей.

Следователи вместе с полицейскими изучили записи с камер наблюдения и восстановили маршрут нападавшего. После преступления он отправился в Москву, а затем в Калининград, где его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в подмосковном Пушкине задержали 47-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве мужа. Во время ссоры она нанесла 52-летнему супругу удар ножом в ключицу, от которого он скончался на месте. Следователи провели осмотр, изъяли орудие, допросили свидетелей и проверили показания обвиняемой на месте.

Читайте также


происшествиярегионы

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика