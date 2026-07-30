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30 июля, 10:48

Экономика

WB Банк сделал обслуживание счетов бесплатным и отменил комиссии за переводы для продавцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Льготные условия распространяются как на действующих клиентов финорганизации, так и на тех, кто только подключится. Как уточнили в компании, решение принято в рамках общего пакета мер поддержки селлеров.

Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам ежемесячное обслуживание счета. Кроме того, без комиссий станут проводиться все внутрибанковские переводы – как между юридическими лицами, так и со счета индивидуального предпринимателя на личный счет физического лица.

Переводы в рублях на территории России в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц, включая переводы со счета ИП на личный счет физлица в другом банке, также будут осуществляться без взимания комиссий.

В пресс-службе отметили, что льготные условия обслуживания применяются автоматически.

Ранее в Госдуме призвали отменить в приоритетном порядке банковские комиссии для физических лиц. Речь шла об отказе сборов при пополнении счета телефона и обналичивании средств в банкоматах сторонних банков.

Как пояснил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, такая мера заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. Кроме того, он заявил о намерении добиваться бесплатных межбанковских переводов для близких родственников.

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