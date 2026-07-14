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01:26

Политика

В Госдуме призвали отменить большинство комиссий банков для граждан

Фото: Москва 24/Анна Селина

Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По мнению парламентария, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В частности, депутат настаивает на полной отмене комиссионных сборов при пополнении счета телефона и обналичивании средств в банкоматах сторонних банков.

Кроме того, Миронов подтвердил намерение добиваться бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками – соответствующий документ был ранее направлен в нижнюю палату парламента.

Ранее Госдума разрешила россиянам заключать с банками договоры жилищных сбережений с 1 января 2027 года. Документ также вводит новый вид вкладов, которые будут открываться на основании ДЖС.

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