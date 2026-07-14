Член экипажа погиб в результате иранской атаки на танкеры в Ормузском проливе

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Два нефтяных танкера под флагом Объединенных Арабских Эмиратов подверглись атаке с применением иранских крылатых ракет в южном коридоре Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

В результате инцидента погиб один член экипажа, еще восемь человек пострадали. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

Отмечается, что погибший является гражданином Индии. Среди восьми раненых – также шестеро граждан Индии и двое украинцев.

В заявлении Минобороны эмиратов отмечается, что сразу после попадания ракет на обоих судах вспыхнули сильные пожары. На данный момент экипажам и экстренным службам удалось локализовать возгорание.

Официальные власти ОАЭ выступили с жестким осуждением атаки. В коммюнике подчеркивается, что Объединенные Арабские Эмираты оставляют за собой право на ответные действия и готовы отразить любые вызовы безопасности в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке произошел в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.