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14 июля, 04:58

Политика

Иран подтвердил атаку на два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Фото: ТАСС/AP

Элитное подразделение Вооруженных сил Ирана – Корпус стражей исламской революции (КСИР) – подтвердило нанесение ударов по двум супертанкерам, следовавшим через Ормузский пролив.

В официальном заявлении говорится, что суда шли с отключенными навигационными системами, игнорировали многочисленные предупреждения центра безопасности пролива и создавали угрозу судоходству, в связи с чем были поражены и выведены из строя.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в южном коридоре пролива два нефтяных танкера под флагом Объединенных Арабских Эмиратов подверглись атаке с применением иранских крылатых ракет.

В результате инцидента погиб гражданин Индии. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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