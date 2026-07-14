Иран подтвердил атаку на два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

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Элитное подразделение Вооруженных сил Ирана – Корпус стражей исламской революции (КСИР) – подтвердило нанесение ударов по двум супертанкерам, следовавшим через Ормузский пролив.

В официальном заявлении говорится, что суда шли с отключенными навигационными системами, игнорировали многочисленные предупреждения центра безопасности пролива и создавали угрозу судоходству, в связи с чем были поражены и выведены из строя.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в южном коридоре пролива два нефтяных танкера под флагом Объединенных Арабских Эмиратов подверглись атаке с применением иранских крылатых ракет.

В результате инцидента погиб гражданин Индии. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.