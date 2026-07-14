Дело об обрушении подъезда в ЛНР переквалифицировано на более тяжкий состав преступления

Фото: МАХ/"Следком ЛНР"

Уголовное дело об обрушении подъезда в Краснодоне Луганской Народной Республики переквалифицировали на статью о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по ЛНР Елена Марковская в беседе с РИА Новости.

Изначально производство было открыто по статье о халатности, приведшей к смерти человека по неосторожности. Теперь расследование продолжается по более тяжкой статье, поскольку общее число найденных под завалами тел увеличилось до 3.

По словам Марковской, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства, условия и причины трагедии. Также на месте ЧП остаются следователи и криминалисты.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России раскрыли, что тела погибших принадлежат двум женщинам и одному мужчине. Их уже извлекли из-под обломков. В связи с этим ведомство сообщило о завершении поисково-спасательной операции. В ней участвовали 21 спасатель и четыре машины МЧС.

О частичном обрушении конструкции в одном из подъездов жилого дома в Краснодоне стало известно ночью 14 июля. Причиной стал взрыв бытового газа без последующего возгорания на втором этаже двухэтажки. В результате ранения получила одна женщина. Ее передали медикам.