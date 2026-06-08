Шесть человек погибли при взрыве на газовой заправке в Узбекистане

Фото: 123RF.соm/anut21ng

В Кашкадарьинской области в Узбекистане произошел взрыв на газовой заправке, в результате которого погибли 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В результате погибли 6 человек, 5 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", – заявили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что на станции взорвались бытовые газовые баллоны.

Ранее три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске. Их доставили в ожоговый центр областной больницы. По факту ЧП следователи организовали проверку.

При этом, по данным регионального МЧС, газовый баллон не взорвался, а случилась утечка газа с последующей вспышкой газовоздушной смеси, горения баллона не возникло.