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04 июня, 14:15

Происшествия

СК организовал проверку после разгерметизации газового баллона в кафе Новосибирска

Фото: MAX/"Прокуратура Новосибирской области"

Следователи начали проверку по факту разгерметизации газового баллона и взрыва газовоздушной смеси в кафе в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Новосибирской области.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что газовый баллон не взорвался, а случилась утечка газа с последующей вспышкой газовоздушной смеси – при этом горения баллона не возникло. В результате разгерметизации повреждены потолок и оргтехника.

По данным регионального Минздрава, в результате случившегося пострадали 3 человека, включая подростка. Их доставили в ожоговый центр областной больницы. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Также проверку начала региональная прокуратура. По ее результатам будут приняты меры.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате ЧП пострадали пять человек, в числе которых трое детей. Их доставили в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

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