29 мая, 12:14

CBS: три человека погибли при взрыве в доме в американском Далласе

Фото: AP Photo/Gabriela Passos

Минимум 3 человека погибли и еще 5 получили травмы различной степени тяжести при взрыве в многоквартирном доме в Далласе, расположенном в американском штате Техас. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал CBS.

Из-за силы взрыва и последовавшего за ним пожара жилое здание оказалось уничтожено. В ликвидации открытого огня и спасательной операции были задействованы 120 экстренных сотрудников пожарной службы.

В настоящее время продолжается разбор рухнувших конструкций, под завалами могут находиться люди. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

Ранее по меньшей мере 16 человек пострадали в результате пожара и последующего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке. Инцидент произошел на острове Статен-Айленд. У 3 пострадавших, в том числе 2 пожарных, зафиксированы тяжелые травмы.

