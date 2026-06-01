Певица Гагарина пошутила над бывшем мужем из-за его поста о худых женщинах

Певица Полина Гагарина прокомментировала публикацию бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова о худых женщинах и напомнила ему о разводе. Об этом сообщает "Радио 1".

Исхаков в социальных сетях показал забавное видео с полной дамой и худым мужчиной. Именно женщина спасла своего спутника во время непогоды.

"Почему не надо встречаться с худой женщиной", – подписал ролик фотограф.

Гагарина иронично ответила на это.

"Вот ты меня и не удержал! Меня унесло ветром", – написала она.

Многие поклонники певицы положительно оценили ее шутку и сделали комплименты. В свою очередь, Исхаков выразил надежду, что еще вернет экс-супругу.

Гагарина и Исхаков были женаты семь лет. Несмотря на развод в 2021 году, они вместе воспитывают дочь Мию.

Тем временем Гагарина продолжает бороться за отмену персональных санкций против нее в Европе. Она подала второй по счету иск. Общий суд Евросоюза его зарегистрировал.

ЕС ввел санкции против певицы в июне 2024 года. Такое решение он принял из-за того, что Гагарина участвовала в концертах, которые посвящалась вхождению новых регионов в состав России.

Европейские власти сочли, что таким образом артистка могла получить значительные доходы "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".