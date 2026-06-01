01 июня, 15:52

Экономика

Кофе и цикорий начали маркировать в России

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Кофе и цикорий с 1 июня вошли в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке по системе "Честный знак". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы.

Потребители смогут узнать информацию о продукции, отсканировав код через приложение "Честный знак". На экране пользователя появятся сведения о производителе и импортере, сроках годности, разрешительных документах. Если с продуктом что-то не так, система предупредит об этом.

При этом растворимые напитки, поступившие в оборот до введения требований, будут продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России начнут маркировать многоразовые электронные сигареты. В то же время расходные материалы продолжат маркироваться в рамках товарной группы "Табак". К ним относятся стики, жидкости для заправки и одноразовые устройства.

