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02 июня, 19:12

Общество

В небе над Москвой образовались "дьявольские облака"

Фото: Агентство "Москва"

Редкое атмосферное явление – облака асператус, известные как "дьявольские" из-за своего зловещего внешнего вида, – появилось в небе над столицей 2 июня. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал старший научный сотрудник лаборатории динамики климата МФТИ Сулейман Мостаманди.

Асператус, по его словам, представляет собой редкую и эффектную форму облаков с хаотичными волнообразными структурами на нижней кромке. Несмотря на свой мрачный облик и прозвище, они не представляют погодных опасностей.

"Облака относятся в основном к типам слоисто-кучевых (Stratocumulus) и высококучевых (Altocumulus). В описываемый период над Московским регионом наблюдается слабоградиентное барическое поле – это означает, что перепады давления невелики и погода носит довольно вялый, малоподвижный характер", – рассказал Мостаманди.

Однако такие условия, при которых доминирует слабая динамическая неустойчивость, и приводят к образованию мезомасштабных волновых структур в облачном слое.

Несмотря на то что асператус официально признан отдельным видом облаков только в 2017 году, процесс их формирования до сих пор остается предметом научных дискуссий, обратил внимание эксперт.

"Основным механизмом является неустойчивость Рэлея – Тейлора, развивающаяся в условиях наличия инверсионно стратифицированного слоя и усиливаемая вертикальным и горизонтальным сдвигом ветра", – продолжил Мостаманди.

То есть охлажденный и увлажненный слой воздуха, содержащий взвешенные водяные капли, опускается в более теплую и сухую воздушную массу. Испарение этих капель дополнительно охлаждает воздух, делая его плотнее и ускоряя движение. Это и усиливает неустойчивость.

"Когда вертикальный сдвиг ветра не слишком силен, в облачном покрове начинают формироваться волны – то почти правильные, повторяющиеся, то совершенно хаотические", – добавил ученый.

Еще одно необычное явление в небе над Московским регионом можно будет увидеть 27 июня. На эту дату придется пик звездопада Боотиды. Метеорный поток июньских Боотид начнется 22 июня и продлится до 2 июля. Максимум активности ожидается 27 июня, когда можно наблюдать от 1–2 до нескольких метеоров в час.

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