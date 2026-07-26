Мероприятие в честь Дня Военно-Морского Флота состоялось на востоке столицы

Фото: Алена Нурмухамедова

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота, прошло в районе Косино-Ухтомское на Белом озере. В нем приняли участие более 150 жителей Восточного округа. Программа началась с торжественного построения воспитанников Косинского детского морского клуба и поднятия Государственного флага Российской Федерации. В этот день для гостей провели историческую реконструкцию. Завершила программу парусная регата: команды соревновались в скорости и слаженности работы на воде.

"В этом году исполняется 330 лет со дня основания регулярного российского флота. За три с лишним века моряки вписали в историю страны множество побед – от первого крупного морского успеха у мыса Гангут в 1714 году до разгрома турецкой эскадры под командованием Павла Нахимова в Синопской бухте в 1853-м. В годы Великой Отечественной войны моряки участвовали в ключевых сражениях, определивших дальнейший ход борьбы с гитлеровскими захватчиками. Одним из переломных событий стала Сталинградская битва, где Волжская военная флотилия обеспечивала жизненно важную связь между берегами Волги. Под ударами вражеской авиации и артиллерийским огнем, а позднее – в условиях ледостава ее корабли совершили более 35 тысяч рейсов, переправили 88 тысяч бойцов и командиров Красной армии, доставили 13 тысяч тонн грузов. В ноябре-декабре 1942 года корабли и вспомогательные суда флотилии оставались единственным средством доставки людей, боеприпасов и продовольствия в сражающийся город. Бронекатера снабжали отрезанную от основных сил 138-ю стрелковую дивизию генерал-майора Ивана Людникова. За этими цифрами стоят тысячи примеров мужества", – отметил участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов, принявший участие в мероприятии.

Сохранение памяти о защитниках Отечества остается одним из важных направлений патриотического воспитания в Москве. В школах столицы работают более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены истории России, в том числе событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Более 80 школ и колледжей носят имена героев. Музейные экспозиции, архивные материалы и рассказы о судьбах конкретных людей помогают школьникам глубже изучать историю страны, осознавать масштаб совершенных подвигов и сохранять связь с поколением победителей.

Память о выдающихся отечественных флотоводцах сохраняется в городском пространстве. Найти места, связанные с именами и подвигами защитников Отечества и героев Великой Отечественной войны, можно с помощью специальных указателей с QR-кодами. Один из таких объектов расположен в парке Победы на Поклонной горе – это памятник-ансамбль в честь выдающихся заслуг 10 фронтов и трех флотов. Он состоит из 15 девятиметровых гранитных стел, установленных в порядке следования сводных полков на Параде Победы 1945 года. На основаниях указаны имена командующих, а вершины венчают бронзовые композиции из знамен. Мемориал также посвящен партизанам и труженикам тыла.

Праздничную программу в честь Дня Военно-Морского Флота провели также на Северном речном вокзале. Праздничные мероприятия состоялись одновременно на суше и на воде. В рамках мероприятия прошли шествие плавательных средств, соревнования по гребле, концерт, выставка судов и водолазного снаряжения.

