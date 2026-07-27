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27 июля, 07:19

Политика

Зеленский планирует построить завод по производству дронов в Великобритании

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Президент Украины Владимир Зеленский намерен открыть в Великобритании масштабное производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

По словам украинского лидера, речь идет о совместном проекте, который предусматривает внедрение передовых технологий и взаимный обмен опытом. Также он выразил готовность делиться с Лондоном наработками Киева в этой сфере, выразив надежду на аналогичные встречные шаги со стороны британских партнеров.

Кроме того, глава киевского режима заявил о желании заключить "очень сильную" сделку в области беспилотников с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Ранее стало известно, что Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству БПЛА вблизи границ с Россией и Белоруссией. Стороны собираются углубить сотрудничество в военной промышленности.

Кроме того, Латвия намерена бороться с беспилотниками у границ с Россией и Белоруссией с помощью специальных дронов-перехватчиков.

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