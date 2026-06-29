Латвия вместе с Украиной начнет строить завод БПЛА на границе с Россией

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Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотников вблизи границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр балтийской республики Андрис Кулбергс во время посещения военной базы в Латгалии.

По словам главы правительства, планируется углубление сотрудничества между двумя странами в военной промышленности, ключевым проектом которого станет совместное предприятие по выпуску дронов на приграничной латвийской территории.

Кроме того, Кулбергс заявил о намерении бороться с беспилотниками у границ с Россией и Белоруссией с помощью специальных дронов-перехватчиков. Он пояснил, что такая мера позволит реагировать на угрозы с воздуха без постоянного привлечения боевой авиации, что является дорогостоящим и не всегда самым рациональным решением.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Балтии заключить соглашение по БПЛА, которое якобы должно стать решением проблемы с беспилотниками над этими государствами.

Отмечалось, что в рамках этого договора Киев будет готов отправить в Прибалтику экспертные группы, которые помогут усилить защиту от дронов и наладить взаимодействие в этой сфере.