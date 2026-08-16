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16 августа, 18:04

Происшествия

Пожар произошел в бывшем здании Росстата на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло в здании бывшего Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата на востоке столицы. Последнее время сооружение не эксплуатировалось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Ранее указывалось, что инцидент произошел в высотном здании на Измайловском шоссе, в районе станции метро "Семеновская". Небольшой пожар был ликвидирован еще до прибытия пожарных. Пострадавших не было.

В пресс-службе Росстата пояснили, что сооружение несколько месяцев не использовалось сотрудниками ГМЦ и уже готовится к сносу.

Здание высотой 110 метров возвели в 1970-х годах прошлого века. После обследования объекта в 2022 году специалисты приняли решение о сносе. На этом месте планируется возвести новое сооружение высотой около 80 метров с архитектурной подсветкой.

До этого пристройка на территории строительного магазина загорелась в деревне Елино городского округа Химки. Площадь возгорания составила 95 квадратных метров. Спустя время пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар. Пострадавших не было.

Пожар произошел в здании Росстата на Измайловском шоссе

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