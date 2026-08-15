Складское помещение строительного магазина загорелось в подмосковных Химках

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пристройка на территории строительного магазина загорелась в деревне Елино городского округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь возгорания составила 95 квадратных метров. Спустя время пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар.

К тушению привлекались 26 человек и девять единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее двухэтажное здание загорелось в подмосковном Подольске. Пожар вспыхнул по адресу микрорайон Климовск, улица Большая Серпуховская, строение 229, на территории Елисаветинского рынка.

Спустя время возгорание было локализовано на площади 50 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 41 человека и 12 единиц техники. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

