Два человека погибли в ДТП с Tesla в Ленинградской области

Фото: MAX/"МЧС Ленинградской области"

Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легковых автомобилей Nissan и Tesla во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод. По данным ведомства, автомобили столкнулись в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир Nissan погибли на месте. Водитель Tesla госпитализирован.

Ранее авария с участием трех машин случилась на внутренней стороне 58-го километра МКАД. По данным столичного главка МВД России, водитель Range Rover врезался в автомобиль Fiat, который остановился из-за технической неисправности, а после въехал в Toyota.

В результате ДТП пострадал пассажир одной из иномарок. Из-за аварии в районе съезда № 57 МКАД было затруднено движение. Автомобили могли проезжать только по 4 из 6 полос.

