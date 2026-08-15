Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 14:45

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с Tesla в Ленинградской области

Фото: MAX/"МЧС Ленинградской области"

Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легковых автомобилей Nissan и Tesla во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод. По данным ведомства, автомобили столкнулись в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир Nissan погибли на месте. Водитель Tesla госпитализирован.

Ранее авария с участием трех машин случилась на внутренней стороне 58-го километра МКАД. По данным столичного главка МВД России, водитель Range Rover врезался в автомобиль Fiat, который остановился из-за технической неисправности, а после въехал в Toyota.

В результате ДТП пострадал пассажир одной из иномарок. Из-за аварии в районе съезда № 57 МКАД было затруднено движение. Автомобили могли проезжать только по 4 из 6 полос.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика