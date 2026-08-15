Температура воды в водоемах Московского региона колеблется от 14 до 20 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воды в водоемах Московского региона в субботу, 15 августа, составляет от 14 до 20 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в реках, озерах и прудах Москвы вода прогрелась до 15–16 градусов. На юге и востоке Подмосковья показатели были выше – до 18–20 градусов, а на севере и западе области температура воды составила 14–15 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что купальный сезон в Московском регионе завершился. По его словам, ожидаемое 15–16 августа потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений.

В частности, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода снизилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. В то же время у Коломны вода в Москве-реке немного теплее, там температура составляет 22 градуса. Этот показатель ниже, чем на крымских курортах. В частности, в Геленджике море прогрелось до 28 градусов.

