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15 августа, 13:11

Происшествия

В Москве предъявили обвинение директору и врачу клиники по делу о мошенничестве

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве предъявлено обвинение директору и врачу частной медицинской клиники по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, с декабря 2017 по апрель 2026 года фигуранты искали родителей детей с расстройством аутистического спектра и тяжелыми неврологическими заболеваниями. Используя желание семей помочь детям, они убеждали их оплачивать дорогостоящие услуги и препараты, которые не были показаны при таких диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава России.

Полученные деньги обвиняемые отмывали через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц. Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей.

Следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом об избрании фигурантам меры пресечения. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других причастных к преступлениям лиц. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее уточнялось, что клиника расположена на Варшавском шоссе. В рамках расследования правоохранители провели обыски в медучреждении, а также по местам проживания главврача и персонала. Они изъяли финансовую, медицинскую и организационную документацию, электронные носители информации, а также другие значимые материалы.

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