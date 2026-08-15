Доступ к двум терминалам аэропорта Хитроу ограничен из-за подтопления

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Доступ к терминалам 2 и 3 лондонского аэропорта Хитроу по автомобильным дорогам запрещен из-за подтопления в центральной зоне воздушной гавани. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в соцсети Х.

По данным СМИ, причиной инцидента мог стать прорыв трубы, из-за которого затопило дороги в районе терминалов. Пассажирам рекомендовано воспользоваться железнодорожными линиями.

Если без автомобиля не обойтись, предлагается ехать к терминалам 4 или 5 и оставить машины на перехватывающей парковке, откуда курсирует бесплатный поезд к нужным терминалам. В пресс-службе посоветовали заложить дополнительное время на поездку.

Ранее легкомоторный самолет упал на чердак жилого дома в городе Гандеркезее на северо-западе Германии. В результате погиб мужчина, однако нет информации, был ли он пилотом. Спасатели организовали поиск второго человека, который, возможно, находился на борту воздушного судна. Уточняется, что семья, которая жила в доме, во время происшествия отсутствовала.