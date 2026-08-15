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15 августа, 15:32

Транспорт

Горнопроходческие работы на станции метро "Достоевская" завершены на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горнопроходческие работы на строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро выполнены примерно на 75%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр отметил, что строительство "Достоевской" является одним из наиболее трудоемких задач в сфере метрополитенского строительства. Объект возводится в центре города, где наблюдается высокая плотность застройки, большое количество инженерных сетей и сложные геологические условия. Поскольку работы ведутся в непосредственной близости от уже действующих тоннелей Кольцевой линии, значительная часть задач выполняется вручную.

В настоящее время горным способом пройдено свыше 5,2 километра из общего объема почти 7,2 километра. Выполнены оба обходных тоннеля, ведутся работы в четырех камерах переключения движения, а также завершается обустройство технологической межтоннельной сбойки.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что открытие станции "Достоевская" существенно повысит транспортную доступность для около 200 тысяч человек, проживающих в трех районах: Мещанском, Тверском и Марьиной Роще. Кроме того, ожидается снижение нагрузки на станции "Проспект Мира" на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях на величину до 20%.

Проектом предусмотрены два вестибюля: подземный – под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей и наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Последний соединят со станцией подземным переходом с траволаторами.

Строительство "Достоевской" контролирует Мосгосстройнадзор. Глава комитета Антон Слободчиков подчеркнул, что особое внимание уделяется горнопроходческим работам, так как они выполняются в непосредственной близости от действующего метрополитена и под существующей городской застройкой.

Ранее Сергей Собянин заявил, что строительство метро вышло на максимальный темп работ за пять лет в 2026 году. С начала года проложили 14,7 километра тоннелей. На этапе строительства находились 25 станций и работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Наклонный ход начали строить на станции столичного метро "Достоевская"

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