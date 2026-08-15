Трамвай насмерть сбил мужчину, лежавшего на рельсах в Челябинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Челябинске трамвай наехал на мужчину, который лежал на рельсах. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 14 августа у дома № 384А, расположенного на проспекте Победы. По данным ГАИ, за рулем трамвая находился мужчина 1961 года рождения. Он совершил наезд на пешехода, лежавшего на трамвайных путях. В результате ДТП пешеход погиб.

На место происшествия выезжал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Тагиле 14-летний подросток без водительского удостоверения сбил мужчину на пешеходном переходе. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, подросток взял лежавшие дома ключи от машины матери и сел за руль автомобиля ВАЗ-21102. Юноша наехал на 56-летнего пешехода.

Пострадавший госпитализирован с травмами. Сам водитель не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности и трезв. Сотрудникам Госавтоинспекции он рассказал, что водить его учили друзья. Решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

