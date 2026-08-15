15 августа, 16:58Спорт
Гимнастка Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Загребе.
Средняя оценка спортсменки составила 14,166 балла. Второе место заняла немка Карина Шенмайер с результатом 14,066 балла. Третьей стала Лиза Варлен из Бельгии – 13,983 балла.
Еще одна россиянка Анна Калмыкова показала пятый результат, набрав 13,849 балла.
Ранее Мельникова стала победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Олимпийская чемпионка набрала 55,932 балла по итогам своего выступления.
Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Калмыкова, продемонстрировавшая результат в 54,632 балла. Третье место заняла француженка Элена Кола с 53,966 балла.