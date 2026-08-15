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15 августа, 17:17

Происшествия

Суд арестовал директора клиники по делу об обмане родителей детей с аутизмом

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Чертановский районный суд Москвы заключил под стражу генерального директора клиники "Медлайн" Василия Генералова по уголовному делу о мошенничестве в отношении родителей детей с расстройствами аутистического спектра, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Он будет находиться под стражей до 28 сентября 2026 года.

Директору и врачу частной медицинской клиники предъявлено обвинение в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В клинике на Варшавском шоссе и по местам проживания главного врача и персонала прошли обыски.

Следствие установило, что с декабря 2017 года обвиняемые целенаправленно искали родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Они пользовались тем, что семьи хотели помочь своим детям, и вводили их в заблуждение относительно лечения.

Например, они убеждали их оплачивать дорогие услуги и препараты, которые не были показаны при таких диагнозах, а также не имели научного обоснования и не входили в рекомендации Минздрава РФ.

Денежные средства фигуранты отмывали через незаконные финансовые операции с использованием подставных банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалоб родителей на методику лечения детей с аутизмом.

В социальных сетях указывали на то, что претензии предъявили более 100 семей – родители заявили о применении необоснованных и потенциально опасных методов, а также об ухудшении состояния детей после терапии.

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