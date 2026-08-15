Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 17:39

Шоу-бизнес

Роскомнадзор подал иск к экс-солистке группы "Фабрика" Александре Савельевой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роскомнадзор подал в Арбитражный суд города Москвы иск о выдаче судебного приказа к бывшей солистке группы "Фабрика" Александре Савельевой. Об этом следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Сумма исковых требований составляет 32 100 рублей. По данным СМИ, иск может быть связан с неоплатой обязательного сбора от рекламного дохода.

В 2025 году был введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. Расчет размера обязательных отчислений в отношении каждого плательщика осуществляет Роскомнадзор.

Ранее стало известно о разбирательстве вокруг рекламной кампании косметического бренда Cha U Kao. Суд в Москве оштрафовал компанию "Нуолаб" на 2,5 миллиона рублей за рекламу с участием блогера Алексея Жидковского, усмотрев в ней пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В компании не согласились с решением, указав, что ролики были коммерческой рекламой продукции без политического или идеологического смысла, а Жидковский привлекался исключительно для продвижения товара. Бренд удалил часть материалов, но это, по словам представителей, не означает признания вины.

Читайте также


судышоу-бизнес

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика