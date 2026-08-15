Роскомнадзор подал иск к экс-солистке группы "Фабрика" Александре Савельевой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роскомнадзор подал в Арбитражный суд города Москвы иск о выдаче судебного приказа к бывшей солистке группы "Фабрика" Александре Савельевой. Об этом следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Сумма исковых требований составляет 32 100 рублей. По данным СМИ, иск может быть связан с неоплатой обязательного сбора от рекламного дохода.

В 2025 году был введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. Расчет размера обязательных отчислений в отношении каждого плательщика осуществляет Роскомнадзор.

Ранее стало известно о разбирательстве вокруг рекламной кампании косметического бренда Cha U Kao. Суд в Москве оштрафовал компанию "Нуолаб" на 2,5 миллиона рублей за рекламу с участием блогера Алексея Жидковского, усмотрев в ней пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В компании не согласились с решением, указав, что ролики были коммерческой рекламой продукции без политического или идеологического смысла, а Жидковский привлекался исключительно для продвижения товара. Бренд удалил часть материалов, но это, по словам представителей, не означает признания вины.

