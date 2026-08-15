Полиция разыскивает пропавшую в Самаре 13-летнюю девочку

Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Самарской области"

Сотрудники полиции разыскивают девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 августа в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, около 14:00, то есть примерно в 13:00 по московскому времени, девочка вышла из квартиры дома на улице Черемшанской в Кировском районе и перестала выходить на связь. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

На вид девочке 13–15 лет, у нее худощавое телосложение и длинные темные волосы. Она была одета в темно-синие джинсы, светлую футболку и белые кроссовки. При себе имела маленькую сумку.

На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами направлена волонтерам. Граждан, которые могут знать что-то о местонахождении девочки, призвали сообщить об этом в полицию.

Ранее в Чувашии начали проверку после исчезновения 19-летней девушки из Чебоксар. Ее отец, обратившийся в полицию 12 августа, рассказал, что в конце мая она отправилась в Пекин с туристической целью. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

