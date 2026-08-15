Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 18:38

Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Ганы в Москве

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой, который прибудет в Москву с рабочим визитом с 16 по 19 августа, рассказали в российском дипведомстве.

Стороны хотят обсудить нынешнее состояние, а также перспективы развития дружественных российско-ганских отношений. Кроме того, будут намечены практические шаги, чтобы укрепить политический диалог и контакт, и нарастить взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Помимо этого, ожидается подписание соглашения о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.

Ранее сообщалось, что 18 августа Владимир Путин проведет в Кремле встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Лидеры планируют обсудить, например, перспективы углубления сотрудничества между странами и актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Читайте также


политика

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика