Лавров проведет переговоры с главой МИД Ганы в Москве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой, который прибудет в Москву с рабочим визитом с 16 по 19 августа, рассказали в российском дипведомстве.

Стороны хотят обсудить нынешнее состояние, а также перспективы развития дружественных российско-ганских отношений. Кроме того, будут намечены практические шаги, чтобы укрепить политический диалог и контакт, и нарастить взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Помимо этого, ожидается подписание соглашения о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.

Ранее сообщалось, что 18 августа Владимир Путин проведет в Кремле встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Лидеры планируют обсудить, например, перспективы углубления сотрудничества между странами и актуальные вопросы международной и региональной повестки.

