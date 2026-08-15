В Самаре нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13-летняя девочка, поиски которой велись в Самаре, найдена живой, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, ее нашли сотрудники полиции Кировского района в областном центре примерно в 18:00 по местному времени, то есть в 17:00 по московскому времени.

Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

В полиции поблагодарили всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтеров за содействие в поисках.

Ранее сообщалось, что 6-летняя девочка, которая пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга, найдена живой. Выяснилось, что она находилась у соседей. Ее здоровью ничего не угрожает.

