15 августа, 19:09Происшествия
В Самаре нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
13-летняя девочка, поиски которой велись в Самаре, найдена живой, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По информации ведомства, ее нашли сотрудники полиции Кировского района в областном центре примерно в 18:00 по местному времени, то есть в 17:00 по московскому времени.
Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.
В полиции поблагодарили всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтеров за содействие в поисках.
Ранее сообщалось, что 6-летняя девочка, которая пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга, найдена живой. Выяснилось, что она находилась у соседей. Ее здоровью ничего не угрожает.