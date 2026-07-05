СК возбудил дело после исчезновения ребенка в СНТ под Тверью

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Возбуждено уголовное дело в связи с безвестным исчезновением пятилетнего ребенка в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Выяснилось, что вечером 4 июля мальчик покинул дачу родителей, которая находится в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа, и не вернулся. На данный момент его местонахождение не определено.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение ребенка. Кроме того, организован мониторинг и координация поисков, проводимых как на территории округа, так и в прилегающих районах.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что взяли на контроль ход и результаты расследования дела.

Ранее в Кемеровской области пропала 9-летняя школьница. По предварительным данным, 2 июля в Югре несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку, но не вернулась. В связи с этим были организованы поиски.

Рост девочки составляет 130 сантиметров. У нее темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Ребенок был одет в розовую футболку, черные шорты и черно-белые кроссовки.

