Маршрут поезда Москва – Сухум изменен в Абхазии из-за падения дерева

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В Абхазии изменился маршрут следования поезда № 303 "Москва – Сухум". Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Причиной корректировки стало падение дерева на железнодорожные пути. Из-за этого участок "Цандрипш" – "Гагра" Абхазской железной дороги закрыли для движения поездов.

Поезд № 303 был остановлен. В ФПК отметили, что пассажиров довезут до конечных станций на автотранспорте.

Ранее сообщалось, что в июле изменится движение ряда поездов дальнего пригорода Курского направления Московской железной дороги. В частности, с 6 по 9, с 13 по 16, а также с 20 по 23 июля поезда будут следовать по одному пути на участке от Чехова до Столбовой.