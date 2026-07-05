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05 июля, 04:56

Политика

Трамп считает, что Европа становится третьим миром

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа становится третьим миром, принимая на свою территорию преступников из подобных государств. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

"Европа начинает понимать, что, принимая преступников из стран третьего мира, она сама превращается в страну третьего мира. Это происходит быстро, буквально в мгновение ока. Я был избран как раз вовремя!" – написал Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что правительство Соединенных Штатов фактически закрывает страну для иностранцев, ищущих политическое убежище.

Власти США разработали механизм, согласно которому просителей убежища будут перенаправлять в другие страны, готовые их принять. Администрация США охарактеризовала этот подход как очень простое, элегантное и всеобъемлющее решение проблемы.

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