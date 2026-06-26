США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

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Правительство Соединенных Штатов фактически закрывает страну для иностранцев, ищущих политическое убежище. С таким заявлением выступил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

По его словам, Белый дом разработал механизм, согласно которому просителей убежища будут перенаправлять в другие страны, готовые их принять. Советник американского лидера охарактеризовал этот подход как очень простое, элегантное и всеобъемлющее решение проблемы.

Также Миллер в очередной раз подчеркнул необходимость усиления пограничного контроля на границе с Мексикой. Он заявил, что все без исключения прошения о предоставлении убежища, поступающие на юго-западной границе США, являются фальшивыми.

Кроме того, представитель администрации призвал граждан Гаити, находящихся на американской территории в статусе временно защищенных лиц, незамедлительно возвращаться на родину.

Ранее администрация США полностью запретила въезд на территорию страны для граждан Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Южного Судана, Лаоса, Сьерра-Леоне и Сирии.

Также ввелись частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.