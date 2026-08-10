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10 августа, 17:55

Шоу-бизнес

Мосгорсуд оставил Диану Шурыгину в СИЗО по делу о порнографии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и постановил оставить блогера Диану Шурыгину (Шлянину), обвиняемую в распространении порнографии, под стражей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Рассмотрение жалобы проходило на закрытом судебном заседании. Защита ходатайствовала об этом, опасаясь возможного разглашения медицинских данных.

В мае суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии. Однако в июле мера пресечения была изменена на заключение под стражу. По информации правоохранителей, уголовное дело было возбуждено после публикации откровенных фото и видео в телеграм-канале, который находился под управлением блогера.

Через некоторое время стало известно, что Шурыгина посещает храм при изоляторе. В письмах бывшему жениху она также пожаловалась, что за почти три недели ей так и не передали личные вещи. Девушка утверждала, что сотрудники СИЗО задерживают посылки. Кроме того, блогер осталась недовольна работой своего адвоката.

После этого во ФСИН опровергли информацию о том, что до Шурыгиной якобы не доходят передачи.

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