Член СПЧ Меркачева: у Шурыгиной могут быть конфликты в СИЗО из-за ее репутации

Блогер Диана Шлянина, до замужества известная как Шурыгина, нарушила условия домашнего ареста и была заключена под стражу. Девушка проходит по делу о производстве и распространении порнографии. Подробности – в материале Москвы 24.

"Могла предлагать кому‑то сняться в порно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2

Блогер Диана Шлянина (до замужества – Шурыгина) была заключена под стражу из-за того, что нарушила условия домашнего ареста, а именно – пользовалась мобильным телефоном.



Против звезды соцсетей и ток-шоу возбудили уголовное дело о производстве и распространении порнографии в середине июня, в ее квартире прошли обыски . Тогда суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июля. Диане также запретили пользоваться интернетом, осуществлять телефонные звонки (за исключением вызова экстренных служб), получать почтовые сообщения, общаться с другими фигурантами дела и иными людьми, за исключением своего адвоката и близких родственников. Предположительно, поводом для возбуждения уголовного дела могли послужить интимные видеоролики, которые были опубликованы в закрытых телеграм-каналах в 2025 году. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы.



Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила в разговоре с ТАСС, что администрация СИЗО должна принять меры для предотвращения возможных конфликтов между Дианой и ее сокамерницами.





Ева Меркачева член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека У Шурыгиной могут быть проблемы и конфликты с сокамерниками из-за ее неоднозначной репутации. Поэтому администрация СИЗО должна принять меры, направленные на их предотвращение: поместить ее в маломестную камеру, где находятся от двух до четырех человек. Кроме этого, это должны быть люди со спокойным характером, которым не свойственно провоцировать конфликты.

Она подчеркнула, что такие меры распространены, когда речь идет о размещении заключенных, арестованных по резонансным делам.



В свою очередь, экс-бойфренд Дианы Святослав Гусев раскрыл подробности. Он отметил, что по делу проходят несколько подозреваемых, у всех разные адвокаты и разные стратегии защиты. При этом, по его словам, фигуранты не ожидают сурового наказания и рассчитывают на штраф.





Святослав Гусев предприниматель Возможно, там есть какое‑то двойное дно. Я имею в виду, что с высокой вероятностью она действительно могла сама предлагать кому‑то сняться в порно, когда вернулась в Москву. Зачем она это делала в России – для меня остается загадкой, учитывая, что долгое время жила в Индонезии и даже перевезла туда все свои вещи.

Он также отметил, что суд ожидается не раньше августа. Кроме того, Гусев прокомментировал историю с пропавшими вещами, деньгами и техникой (в мае предприниматель обвинил экс-возлюбленную в краже ноутбука, сабвуфера, игровой приставки и других гаджетов – общий ущерб оценивался в 2,8 миллиона рублей). Сейчас Святослав рассказал, что вещи находились в квартире подруги Шурыгиной, а раньше она в этом не призналась, потому что якобы боялась реакции мужчины.

При этом Гусев отметил, что не держит зла на бывшую возлюбленную и готов даже оплатить за нее штраф, который назначит суд. Однако Диане придется пойти на условия: пройти реабилитацию, а также психиатрическое лечение в случае необходимости и полностью отказаться от деятельности в индустрии для взрослых.

Звезда соцсетей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2

Шурыгина стала известна благодаря программе "Пусть говорят", первый эфир которой вышел в январе 2017-го, впоследствии было снято еще четыре выпуска. Они были посвящены изнасилованию на тот момент 16-летней Дианы, которая отдыхала в компании друзей на дне рождения одного из них в коттедже в Ульяновске.

По версии Шурыгиной, 21-летний Сергей Семенов закрылся с ней в отдельной комнате и изнасиловал. При этом сам молодой человек настаивал, что все произошло по обоюдному согласию. Однако в отношении него возбудили уголовное дело и приговорили к 8 годам колонии. Правда, после апелляции срок значительно сократили – до 3 лет и 3 месяцев. Парень вышел на свободу в январе 2018-го досрочно.

В свою очередь, Диана начала активно развивать блоги в соцсетях и завела аккаунт на платформе для продажи интимного контента.

Звезда ток-шоу вышла замуж в 2017-м. Ее избранником стал видеооператор Андрей Шлянин. Однако брак распался спустя пару лет.