Член СПЧ Меркачева: у Шурыгиной могут быть конфликты в СИЗО из-за ее репутации

Блогер Диана Шлянина, до замужества известная как Шурыгина, нарушила условия домашнего ареста и была заключена под стражу. Девушка проходит по делу о производстве и распространении порнографии. Подробности – в материале Москвы 24.
"Могла предлагать кому‑то сняться в порно"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2
Блогер Диана Шлянина (до замужества – Шурыгина) была заключена под стражу из-за того, что нарушила условия домашнего ареста, а именно – пользовалась мобильным телефоном.
Предположительно, поводом для возбуждения уголовного дела могли послужить интимные видеоролики, которые были опубликованы в закрытых телеграм-каналах в 2025 году. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила в разговоре с ТАСС, что администрация СИЗО должна принять меры для предотвращения возможных конфликтов между Дианой и ее сокамерницами.
Она подчеркнула, что такие меры распространены, когда речь идет о размещении заключенных, арестованных по резонансным делам.
В свою очередь, экс-бойфренд Дианы Святослав Гусев раскрыл подробности. Он отметил, что по делу проходят несколько подозреваемых, у всех разные адвокаты и разные стратегии защиты. При этом, по его словам, фигуранты не ожидают сурового наказания и рассчитывают на штраф.
Он также отметил, что суд ожидается не раньше августа. Кроме того, Гусев прокомментировал историю с пропавшими вещами, деньгами и техникой (в мае предприниматель обвинил экс-возлюбленную в краже ноутбука, сабвуфера, игровой приставки и других гаджетов – общий ущерб оценивался в 2,8 миллиона рублей). Сейчас Святослав рассказал, что вещи находились в квартире подруги Шурыгиной, а раньше она в этом не призналась, потому что якобы боялась реакции мужчины.
При этом Гусев отметил, что не держит зла на бывшую возлюбленную и готов даже оплатить за нее штраф, который назначит суд. Однако Диане придется пойти на условия: пройти реабилитацию, а также психиатрическое лечение в случае необходимости и полностью отказаться от деятельности в индустрии для взрослых.
Звезда соцсетей
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2
Шурыгина стала известна благодаря программе "Пусть говорят", первый эфир которой вышел в январе 2017-го, впоследствии было снято еще четыре выпуска. Они были посвящены изнасилованию на тот момент 16-летней Дианы, которая отдыхала в компании друзей на дне рождения одного из них в коттедже в Ульяновске.
По версии Шурыгиной, 21-летний Сергей Семенов закрылся с ней в отдельной комнате и изнасиловал. При этом сам молодой человек настаивал, что все произошло по обоюдному согласию. Однако в отношении него возбудили уголовное дело и приговорили к 8 годам колонии. Правда, после апелляции срок значительно сократили – до 3 лет и 3 месяцев. Парень вышел на свободу в январе 2018-го досрочно.
В свою очередь, Диана начала активно развивать блоги в соцсетях и завела аккаунт на платформе для продажи интимного контента.
Звезда ток-шоу вышла замуж в 2017-м. Ее избранником стал видеооператор Андрей Шлянин. Однако брак распался спустя пару лет.