Осужденный сценарист Берестовой отказался признать себя убийцей

Сценарист сериала "Счастливы вместе" Станислав Берестовой признан виновным в убийстве экс-участника шоу "Дом-2" Дмитрия Лукина. Мужчина получил 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не убийца"

Измайловский суд Москвы вынес приговор сценаристу сериала "Счастливы вместе" Станиславу Берестовому по делу об убийстве. Мужчина был признан виновным и получил 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. При этом гособвинитель изначально запросил 9 лет лишения свободы.

Помимо этого, суд обязал Берестового выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибшего. Сценарист собирается обжаловать приговор.



Станислав Берестовой сценарист Я не убийца. Извините, что остался жив.

При этом защита просила переквалифицировать уголовное дело по более мягкой статье, настаивая, что у Берестового отсутствовал мотив, убийство было непреднамеренным. По версии адвоката, сценарист лишь защищал себя, хотя и превысил меры самообороны. Однако дело не было переквалифицировано, и Станислав был осужден по статье "Убийство".

"Он шел на меня, как зомби"

Фото: vk.com/"Команда КВН "Махачкалинские бродяги"; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dimon.lukin_parovoz

Убийство произошло в ночь на 14 апреля 2025 года. По данным СМИ, Берестовой и экс-участник шоу "Дом-2" Дмитрий Лукин употребляли алкоголь в доме на Щелковском шоссе (впоследствии в крови Лукина обнаружили 2,6 промилле алкоголя, у Берестового – 1,7). В какой-то момент между товарищами разгорелся конфликт, переросший в драку.

В итоге Берестовой нанес Лукину 91 удар ножом, Дмитрий скончался на месте. При этом сценарист утверждал, что просто защищался и не осознавал количество нанесенных ударов.

"Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству", – объяснил Берестовой.

По его словам, ссора началась из-за того, что он отказался дать в долг Лукину: тот попросил у сценариста 50 тысяч рублей. Далее Дмитрий ушел в магазин и вернулся с бутылкой водки. Станислав попытался вылить алкоголь в раковину, однако в ответ Лукин якобы первым проявил агрессию и схватился за нож.

"Я говорил ему: "Остановись, хватит". Он шел на меня, как зомби, с фразой "убью", – заявил Берестовой в зале суда.

Сценарист сам позвонил в экстренные службы и рассказал о случившемся, заявив, что к нему домой пришел человек и "с ножом прыгал на него". Запись была опубликована в Сети.

СМИ сообщили, что после трагедии Берестовой попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы переломы лицевой кости и носа, резаные раны на руках, ушибы и ссадины на ногах. Он потерял сознание и был подключен к ИВЛ. Через 2 дня он пошел на поправку и был арестован и допрошен в рамках уголовного дела об убийстве.

Берестовой родился в Дербенте под фамилией Мамедов. В юности он стал звездой КВН, затем отправился покорять столицу, где и сменил фамилию. Станислав занялся написанием сценариев для ситкомов и юмористических шоу. Одной из его самых известных работ является сериал "Счастливы вместе". Он также работал над комедийным скетч-шоу "Светлаков+". В его фильмографии есть полнометражная лента "Новогодний переполох", а также сериал "Мастер".

Дмитрий Лукин – уроженец Кемеровской области. В юности он переехал в Сочи, работал ведущим в клубе, а затем его пригласили в одно из столичных заведений. В Москве он пробовал себя в творческой сфере и пытался участвовать различных проектах, в том числе в кино, стендапе, КВН. Широкой публике Лукин стал известен благодаря телестройке, где получил прозвище Дима Узел и продержался несколько месяцев. Он был убит в возрасте 33 лет.