В кинопарке "Москино" пройдет фестиваль "Традиция" в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гостей и жителей столицы приглашают присоединиться к семейному фестивалю "Традиция", который пройдет 20 и 21 июня на центральной площади кинопарка "Москино". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Мероприятие, которое будет организовано в рамках проекта "Лето в Москве", вдохновлено идеями писателя Захара Прилепина и режиссера Эдуарда Боякова. Оно развернется на одной из самых современных площадок мегаполиса.

На сцене выступят как признанные звезды, так и молодые таланты. В их числе группа "Любэ", чья музыка знакома всей стране, Пелагея, возродившая интерес к аутентичному пению в современной аранжировке, и коллектив "Ай Йола", который покажет, что древние мотивы могут быть актуальны и сегодня. Также зрители смогут насладиться выступлениями Мирави, групп "Калинов мост" и "Джанго", хора Данилова монастыря, Сергея Старостина, Евгении Смоляниновой, ансамбля "Казачий кругъ" и многих других артистов, поэтов и историков.

Вместе с тем посетителей ждет фолк-рок-программа "Тума поет", в которой примут участие Прилепин, группа "Лампасы" и хор "Любава".

Помимо музыкальных номеров, программа фестиваля включит лектории, поэтические чтения, встречи с писателями и философами, а также дискуссии о культурной идентичности и будущем традиций. Ключевым событием станет встреча с художником, архитектором и дизайнером Алексеем Гинтовтом, являющимся лауреатом премии Кандинского 2008 года.

Активность запланирована на 21 июня в 15:00 в Музее техники Вадима Задорожного, где спикер представит свою философскую концепцию "Война и мир. Архитектура невозможного". Работа посвящена теме глобального противостояния, где война предстает как сакральный ритуал. Вход на встречу возможен только по билетам фестиваля.

Еще одним ключевым элементом программы станут мастер-классы и ярмарка народных промыслов. Здесь гости смогут увидеть, как работают гончары, кузнецы и резчики по дереву, а также посетить занятия по ткачеству и росписи по ткани. Для детей будет организована отдельная интерактивная зона с народными играми, хороводами и сказочными постановками.

В свою очередь, единое культурное пространство откроет свои двери для желающих посетить две художественные экспозиции. В частности, выставка "Наши. Свои. Родня", которая пройдет 20 и 21 июня с 11:00 до 21:00, представит серию графических портретов героев спецоперации и Новороссии, созданных художницей Юлией Кульгаевой-Двинской.

Ее работы не просто изображают людей, но и рассказывают их истории – от добровольцев до медиков и волонтеров, а также жителей прифронтовых городов. Экспозиция посвящена всем, кто вносит свой вклад в общее дело, будь то на передовой или в тылу. Идея выставки принадлежит Максиму Кульгачеву-Двинскому.

Открытый пленэр "Брызги лета" межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" будет доступен 20 июня с 11:00 до 19:00 у белой ротонды. В течение дня профессиональные художники будут создавать свои произведения на свежем воздухе. Гости мероприятия смогут стать свидетелями всего творческого процесса – от первых эскизов до финальных штрихов, а также пообщаться с мастерами, узнать о техниках и используемых материалах. Завершением мероприятия станет возможность приобрести готовые работы прямо на месте.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Ранее горожан и туристов пригласили посетить центральную аллею парка "Ходынское поле", где открылась фотовыставка ко Дню молодежи. Она будет работать до 30 июня. Экспозиция представляет собой стенды с фотографиями молодых людей, занимающихся спортом и участвующих в городских мероприятиях. Одной из героинь выставки стала амбассадор "Молодежи Москвы" студентка Анастасия Евдокимова, которая помогает организовывать столичные мероприятия и становится автором некоторых столичных проектов.