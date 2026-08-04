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04 августа, 11:18

Спорт

У бойца ММА Александра Шлеменко родился шестой ребенок

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Бывший обладатель чемпионского пояса лиги смешанных единоборств (MMA) Bellator в среднем весе Александр Шлеменко стал отцом в шестой раз. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал на YouTube-канале.

У спортсмена с его супругой Аленой были партнерские роды. У них появилась девочка, которая стала шестым ребенком и третьей дочкой в семье.

Ранее у 40-летней актрисы Екатерины Шпицы и ее супруга Руслана Панова родился второй ребенок. Актриса опубликовала кадры с гендер-пати, намекнув, что у пары появился на свет мальчик.

Вместе с тем актер Александр Ильин – младший, который прославился благодаря роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Супруга артиста Юлия Мартынова разместила в соцсетях фотографии, сделанные в тот момент, когда она ожидала появления на свет девочки.

При этом беременность Мартынова скрывала, избегая выходов в общество вместе с супругом и не публикуя в соцсетях фотографии. В марте 2018 года у них родился сын Александр, а в апреле 2021-го на свет появился еще один мальчик, которого супруги назвали Ярослав.

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