Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 15:15

В мире

В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев

Фото: 123RF.com/meiramnur

Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект постановления правительства о внедрении системы электронных разрешений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ размещен на портале "Открытые НПА".

Новая система предполагает взимание платы за оформление разрешения. В пояснительной записке отмечается, что она обеспечит прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков.

"Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных", – говорится в описании проекта.

Внедрение системы запланировано поэтапно с августа по декабрь 2026 года. Такой график, по замыслу разработчиков, гарантирует стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска. Конкретный перечень стран, на граждан которых распространятся новые правила, и размер платы пока не раскрываются.

В настоящее время Казахстан сохраняет безвизовый режим для граждан более 50 государств, включая страны СНГ и краткосрочные поездки из Евросоюза.

В 2026 году республика также запустила систему QazETA. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство Казахстана в Дубае, сервис работает в пилотном режиме и позволяет иностранцам из 104 стран оформить электронную визу. Кроме того, через QazETA можно получить электронное разрешение на въезд для граждан государств, освобожденных от визовых требований. Третья функция системы – оформление электронного резидентства.

Ранее российские туроператоры начали фиксировать ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию. В частности, участники рынка отмечали увеличение сроков рассмотрения документов и рост числа отрицательных решений. Однако большинство опрошенных туроператоров пока не говорили о массовых отказах.

Читайте также


за рубежом

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика