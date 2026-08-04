В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев

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Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект постановления правительства о внедрении системы электронных разрешений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ размещен на портале "Открытые НПА".

Новая система предполагает взимание платы за оформление разрешения. В пояснительной записке отмечается, что она обеспечит прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков.

"Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных", – говорится в описании проекта.

Внедрение системы запланировано поэтапно с августа по декабрь 2026 года. Такой график, по замыслу разработчиков, гарантирует стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска. Конкретный перечень стран, на граждан которых распространятся новые правила, и размер платы пока не раскрываются.

В настоящее время Казахстан сохраняет безвизовый режим для граждан более 50 государств, включая страны СНГ и краткосрочные поездки из Евросоюза.

В 2026 году республика также запустила систему QazETA. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство Казахстана в Дубае, сервис работает в пилотном режиме и позволяет иностранцам из 104 стран оформить электронную визу. Кроме того, через QazETA можно получить электронное разрешение на въезд для граждан государств, освобожденных от визовых требований. Третья функция системы – оформление электронного резидентства.

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