Климатолог Даль: извержение Йеллоустоунского вулкана может вызвать похолодание

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Извержение Йеллоустоунского супервулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не приведет к гибели современной цивилизации. Об этом в беседе с РИА Новости заявила американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.

В июле у кальдеры супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3. Ему предшествовали 11 более слабых толчков. Теперь вулкан может быть ближе к извержению, чем предполагалось ранее.

"Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства", – сказала Даль.

Йеллоустоунская кальдера пережила три гигантских извержения за последние 2,1 миллиона лет. По данным Геологической службы США, признаков приближения такого события сейчас нет, а вероятность его возникновения оценивается как крайне низкая.

Ранее ученые зафиксировали не менее девяти новых извержений вулкана Семеру, расположенного в индонезийской провинции Восточная Ява. Пепловый столб поднялся на высоту 1,2 тысячи метров над вершиной вулкана. Извержения сопровождались густыми выбросами белого и серого пепла, который распространился в северном, северо-восточном и западном направлениях.