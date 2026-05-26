Глава РАН заявил о снижении сейсмического потенциала южной Камчатки

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Сейсмический потенциал южной Камчатки значительно снизился после землетрясения, произошедшего в прошлом году, сообщил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в ходе собрания членов академии.

"По отделению наук о Земле представлены результаты анализа последствий Камчатского землетрясения 29 июля прошлого года. По данным сети спутниковой и по спутниковым радарным снимкам оперативно построена модель поверхности сейсмического разрыва Камчатского землетрясения и определено поле смещений на ней", – поделился он.

Красников отметил, что основные смещения на поверхности разрыва, достигавшие до 15 метров, были зафиксированы в районе южной Камчатки и острова Парамушир.

Он пояснил, что среднее смещение составило 6,5 метра, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 года. Следовательно, как подчеркнул Красников, накопленный сейсмический потенциал в области южной Камчатки в значительной степени реализован.

Высота цунами, в свою очередь, во время землетрясения летом 2025 года составила 5–10 метров, максимально достигая 10–16 метров на южной Камчатке и на острове Парамушир.

Президент РАН подчеркнул, что полученные данные были использованы для уточнения оценки цунамиопасности на побережье Камчатки и Курил.

Речь идет о землетрясении магнитудой 8,8 балла, которое произошло у берегов Камчатки в июле 2025 года. За ним последовало извержение вулкана Ключевская Сопка.

Как подчеркивал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.