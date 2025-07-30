Сейсмолог Шебалин сравнил землетрясение на Камчатке с аварией на "Фукусиме" в 2011 году

Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Землетрясение, произошедшее на Камчатке, по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. Об этом заявил РИА Новости директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

"Это очень сильное землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8", – заметил сейсмолог.

Эксперт предупредил, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще в течение года.

При этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в эфире канала "Россия 24", что подземные толчки, которые фиксируются у Камчатки, затухают. По его словам, общая динамика землетрясения в регионе идет на спад.

Глава Сахалинской области также подчеркнул, что местным жителям уже разрешили вернуться в свои дома, поскольку они находятся в той зоне, где больше не прогнозируют цунами.

Всего из-за угрозы волн эвакуировали в безопасные места 587 детей и 2,1 тысячи взрослых, сообщили в экстренных службах. Там также подчеркнули, что в результате землетрясения жилые дома Северо-Курильска не были разрушены. Повреждения получили только несколько печных и вентиляционных труб.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После землетрясения фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. В Елизовском районе Камчатки наблюдались волны высотой 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Кроме того, в аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, заявил министр здравоохранения края Олег Мельников. По его словам, помимо пострадавшей, за медпомощью больше никто не обращался.