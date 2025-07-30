Опубликованы кадры мощного землетрясения на Камчатке

Видео: телеграм-канал Mash

Кадры мощного землетрясения на Камчатке опубликованы телеграм-каналом Mash.

Первые подземные толчки в регионе начались примерно в 11:30 по местному времени. По словам очевидцев, тогда затряслась мебель, начала падать бытовая техника, а у машин срабатывали сигнализации.

Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 8,7 балла. Событие стало самым мощным в сейсмофокальной зоне с 1952 года.

После наблюдалась еще серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки фиксировались волны цунами высотой 3–4 метра. Из-за этого порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены.

Угроза цунами также объявлена почти по всему восточному побережью Японии.



Видео: телеграм-канал Mash

Землетрясение фиксировалось и в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Глава региона Валерий Лимаренко сообщал , что электросети и сети водоснабжения могли быть повреждены. По его словам, в данный момент жертв или зримых разрушений после природного бедствия не обнаружено.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, в свою очередь, заявил, что система здравоохранения в регионе переведена на усиленный режим работы. В Минздраве региона уточнили, что после землетрясения несколько человек обратились в больницы.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. При этом из-за случившегося никто не получил травм. Власти на фоне землетрясения сократили рабочий день 30 июля.