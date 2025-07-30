30 июля, 09:25Происшествия
Опубликованы кадры мощного землетрясения на Камчатке
Первые подземные толчки в регионе начались примерно в 11:30 по местному времени. По словам очевидцев, тогда затряслась мебель, начала падать бытовая техника, а у машин срабатывали сигнализации.
Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 8,7 балла. Событие стало самым мощным в сейсмофокальной зоне с 1952 года.
После наблюдалась еще серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки фиксировались волны цунами высотой 3–4 метра. Из-за этого порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены.
Угроза цунами также объявлена почти по всему восточному побережью Японии.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов, в свою очередь, заявил, что система здравоохранения в регионе переведена на усиленный режим работы. В Минздраве региона уточнили, что после землетрясения несколько человек обратились в больницы.
Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. При этом из-за случившегося никто не получил травм. Власти на фоне землетрясения сократили рабочий день 30 июля.