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Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии, на севере волна может достигнуть 3 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное японское метеорологическое управление.

Изначально в регионе объявили предупреждение о цунами, однако затем его заменили на угрозу. Метеорологи предупредили, что в Японии почти не ощущалось землетрясение, люди на пляжах и в море могут не подозревать о цунами.

При канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб.

Аналогичные предупреждения также объявлены и в некоторых российских регионах. В частности, 30 июля сильное землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано на Камчатке. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. В самом городе землетрясение ощущалось с силой примерно 6 баллов.

Волны цунами высотой 3–4 метра уже были зафиксированы в Елизовском районе Камчатки, рядом с метеостанцией Водопадная. Местных жителей призвали не приближаться к береговой линии.

Позже сила подземных толчков на Камчатке достигла 8,5 балла. По данным местных властей, прошедшее землетрясение стало самым сильным в этом регионе за последние 10 лет.

Кроме того, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Жителей города эвакуировали на возвышенность из потенциально опасной зоны на фоне угрозы цунами. Спустя некоторое время на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна.