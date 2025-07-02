Правительство Японии предупредило о высокой вероятности "мегаземлетрясения"

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"Мегаземлетрясение" с высокой вероятностью может произойти в Японии уже в ближайшие годы, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на правительство страны.

Речь идет о Нанкайском желобе на юго-западном побережье Японии. По оценкам специалистов, вероятность землетрясения силой от 8 до 9 баллов в ближайшие 30 лет составляет от 75 до 82%.



Максимальный уровень сейсмической активности может наблюдаться в префектурах Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки, а масштабные цунами с волнами до 20 метров могут повлечь экономические потери на триллионы долларов.

Власти Японии обновили план реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС), включая строительство новых дамб и укрытий, укрепление защитных сооружений, улучшение систем раннего оповещения, обучение граждан и проведение тренировок.

У побережья Японии в апреле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 54 километрах к северо-востоку от города Нисиноомоте, где проживают более 14 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.

Кроме того, землетрясение произошло у побережья Северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла, а эпицентр располагался в 165 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир.

