Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

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Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, которое произошло на территории Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были выявлены на расстоянии 260 километров от города Бинджай, в котором проживают около 228 тысяч человек. Очаг землетрясения при этом залегал на глубине 18 километров.

На момент публикации сообщений о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла. Эпицентр располагался в 165 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир.

Еще одни толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы у берегов Папуа-Новой Гвинеи. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами. Тем не менее данные о пострадавших и разрушениях не поступали.