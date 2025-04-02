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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 14:03 по времени UTC (17:03 по московскому времени. – Прим. ред.). Эпицентр находился в 54 километрах к северо-востоку от города Нисиноомоте, где проживают более 14 тысяч человек.

Сейсмологи установили, что очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров. В настоящее время неизвестно о пострадавших и о возможном цунами.

В конце марта сразу несколько землетрясений произошли в Мьянме, из-за чего в некоторых регионах страны и Бангкоке был введен режим ЧС.

В результате в Мьянме погибли около 2 886 человек, а в Бангкоке – как минимум 20.

В данный момент в Мьянме работают спасатели и медицинские специалисты МЧС России, которые были направлены туда по распоряжению Владимира Путина. При этом в районах, пострадавших от землетрясения, сохраняется риск новых обрушений.