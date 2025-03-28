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28 марта, 09:48

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ТАСС: эвакуация жителей высотных домов объявлена в Бангкоке из-за землетрясения

Жителей Бангкока эвакуируют из домов из-за землетрясения

Видео: телеграм-канал Mash

В Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов в связи с землетрясением, передает агентство ТАСС.

Подземные толчки начались в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому). В помещении, где располагается представительство агентства, произошло обрушение штукатурки со стен, а само здание сотрясалось. Эти толчки продолжались примерно десять минут.

По данным газеты Khaosod, сейсмическое событие магнитудой 7,4 балла произошло в Мьянме, а его очаг располагался возле таиландской провинции Ратчабури.

В ночь на пятницу, 28 марта, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Казахстана. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на территории Казахстана, в 20 километрах к северу от киргизского села Копуро-Базар и в 133 километрах от Бишкека.

Интенсивность землетрясения в ближайших населенных пунктах составила от 4 до 5 баллов. По словам самих жителей Бишкека, они ощущали толчки на протяжении 10–12 секунд.

Видео: телеграм-канал Mash

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